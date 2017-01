Milano, due ragazzi massacrati di botte fuori dalla discoteca: “Così ci ha ridotti il branco”

1 / 2

Michele ha il naso rotto, sbriciolato. A Marcello è andata peggio: dovrà operarsi alla scatola cranica a causa di una frattura scomposta dell’osso frontale. Il branco, come lo descrivono loro stessi, si è accanito contro di loro con violenza e ferocia, senza un perché o forse - ma per ora è poco più che una sensazione, orrenda - lo ha fatto per un motivo preciso.

Non sanno ancora darsi una spiegazione i due ragazzi aggrediti sabato notte in via Montemartini, poco lontano da una , nota discoteca milanese in zona Porto di Mare.

Le due vittime e un terzo ragazzo, tutti giovanissimi, avevano trascorso la serata nel locale, dove era in calendario una serata gay. Poi, al momento di noleggiare un’auto per tornare a casa, - verso le quattro di notte - l’incontro con gli aggressori, sette o otto coetanei, che non sono comunque riusciti a spegnere il loro sorriso.

IL RACCONTO DI UNA DELLE VITTIME: "NESSUNO CI HA AIUTATO"