Gaya, la ragazza di 16 anni scomparsa a Milano, è ritornata a casa: l'annuncio social

Gaya Egle Stanzione, la ragazzina di sedici anni anni scomparsa nei giorni scorsi, è ritornata a casa.

La giovane, secondo quanto riferito dalla madre a MilanoToday, era uscita da casa sua intorno alle 3 del pomeriggio di giovedì 6 luglio per vedersi con un'amica, salvo non fare più ritorno. L'ultimo contatto telefonico era avvenuto nella notte tra lunedì e martedì quando la giovane ha parlato per pochi secondi al telefono con la madre.

La madre della 16enne, residente in zona Barona, aveva lanciato un appello sui social network e diverse persone l'avrebbero vista per le strade di Milano.

"Gaya è tornata autonomamente a casa", ha scritto la signora sui social, dopo aver ringraziato i tanti che avevano condiviso il suo appello per ritrovare la ragazzina.