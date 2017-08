Tragedia a Capo d'Orlando: 14enne scivola da uno scoglio e muore

Era in vacanza con i genitori e il fratello, Gea Papa, 14ennne di Monza. La famiglia si trovava al completo a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, paese d'origine della madre, in cui ancora vivono alcuni parenti. Ma una terribile tragedia ha scosso questa famiglia nella giornata di domenica 6 agosto.

Gea era salita sullo scoglio Garibaldi, sul litorale San Gregorio. Un punto alto, da cui scattare belle fotografie con gli smartphones e provare a tuffarsi. Un punto, lo scoglio Garibaldi, famoso tra gli abitanti e i turisti. Soprattutto giovani, ma non solo. Gea era salita con alcuni amici, giocava spensierata con loro, ma ad un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduta giù, rotolando fino alla base dello scoglio e battendo con violenza la testa e la schiena.

La dinamica: come è morta Gea Papa

I primi soccorsi sono arrivati in sei minuti, riferiscono i giornali locali. I sanitari hanno portato Gea poco lontano, nella zona del porto, dove nel frattempo era atterrato un elicottero del 118. E lì, per novanta lunghissimi minuti, i medici hanno tentato di tutto per rianimare la ragazza. Nel frattempo la folla si era convogliata nei pressi dell'elicottero. La musica in spiaggia era stata spenta.

Fino all'ultimo tutti hanno sperato che l'elicottero ripartisse con Gea a bordo, alla volta di un ospedale. Ma non è stato così. Perché i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Troppo gravi le lesioni proovocate dalla caduta.

Tutta Capo d'Orlando è entrata in un'atmosfera di profonda tristezza. Il sindaco ha sospeso ogni manifestazione estiva, mentre la famiglia, sconvolta, ha annunciato funerali in forma privata in Sicilia nella giornata dell'8 agosto. Poi Gea verrà cremata e riportata in Brianza.