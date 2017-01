Gelicidio a Milano: strade, marciapiedi e auto ghiacciate in tutta la città e la provincia | FOTO

Doveva essere neve, è stato “gelicidio”. Venerdì mattina Milano e la provincia hanno dovuto fare i conti con lastre di ghiaccio sparse qua e là per strade e marciapiedi a causa del fenomeno che i meteorologi chiamano proprio “gelicidio”, la trasformazione della pioggia in ghiaccio al momento della caduta al suolo.

Disagi e cadute vengono segnalate praticamente in tutta la città e in tanti comuni della provincia. Già giovedì sera, quando sono iniziate le precipitazioni e la colonnina di mercurio è scesa sotto lo 0, l'autostrada A8 Milano-Varese era stata parzialmente chiusa proprio per le gelate eccezionali, che avevano causato non pochi incidenti.

I profili social del comune di Milano sono stati tempestati di messaggi dei cittadini preoccupati. E sempre su social, soprattutto su Twitter, sono tanti gli uomini e le donne che invitano alla massima cautela a causa del - ed è già hashtag di tendenza - “gelicidio”.

“Bisognerebbe mettere sale su strade e marciapiedi. Stamattina gente a terra. Sveglia”, scrive una ragazza a palazzo Marino su Facebook. “Marciapiedi di Milano, periferia Baggio, completamente ghiacciati. Ci alleniamo per le olimpiadi invernali?”, ironizza un’altra cittadina.

“Milano è una lastra di ghiaccio - scrive un’altra donna, più polemica -. La civile e europea Milano in ginocchio ad ogni piccola emergenza. I mezzi spargisale quando si attivano? Quando i pronto soccorso si riempiono di gente caduta? Incredibile!”.

A dire il vero, venerdì pomeriggio proprio il comune di Milano aveva informato - con una nota ufficiale - che “a partire dalle 22, settanta mezzi Amsa per lo spargimento del sale saranno posizionati sulle strade di periferia e lungo le corsie preferenziali dove sono possibili accumuli di neve nel corso della notte e nelle prime ore di domani”.

Alla fine la neve non è arrivata, ma il “gelicidio” sì.

Non va meglio, però, neanche in provincia. A Sesto San Giovanni, marciapiedi ghiacciati vengono segnalati dai cittadini in zona stazione Fs. A Cologno, come riferito a MilanoToday, gli spazi all’esterno della metropolitana sembrano una grande pista di pattinaggio.

Il tutto, naturalmente, a rischio e pericolo dei cittadini.