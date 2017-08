Tragedia in fabbrica, cade un macchinario dal muletto: operaio di 55 anni muore schiacciato

Un operaio di 55 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro in un'azienda di via Enrico Fermi a Gessate, nel milanese.

Gessate, operaio travolto da un macchinario: morto

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato travolto da un macchinario caduto da un muletto durante alcune manovre. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Quando i sanitari del 118 sono arrivati l'uomo era già in arresto cardiaco, hanno tentato di rianimarlo ma non è servito a nulla: è spirato poco dopo.

Il 35enne alla guida del muletto, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Melzo in codice verde in stato di choc.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Gessate, sul posto per i rilievi del caso.