Ghiaccio a Milano: 174 tonnellate di sale per limitare i disagi

Grandi disagi a Milano per via del ghiaccio che si è formato nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2017 (era prevista neve, ma in città è sceso solo nevischio molto acquoso). Più di sessanta pattuglie della polizia locale, 410 uomini di Amsa, oltre alle squadre della Protezione civile e del Nucleo di Intervento rapido del comune di Milano (Nuir), hanno operato dalle prime ore della mattinata per far fronte ai disagi generati dalla formazione di ghiaccio in città.

Oltre 174 tonnellate di sale (precisamente 174.840 kg) sono state sparse in diversi punti grazie agli operatori e agli automezzi; particolare attenzione è stata posta agli itinerari stradali caratterizzati dalla presenza di sottopassi e cavalcavia che sono stati appositamente controllati dalla polizia locale e dalla protezione civile per garantire la salatura dei punti critici (piazzale Corvetto, via Lombroso, viale Puglie, piazza Maggi, Ponte delle Milizie, via Brunelleschi, viale Scarampo, viale Monte Ceneri, cavalcavia del Ghisallo, viale Fermi).

Monitorati e salati anche gli accessi alle fermate delle metropolitane, agli ospedali, alle chiese, alle scuole. Nella città di Milano, secondo i dati di Areu, dalle ore 6 alle ore 13, sono state soccorse 149 persone per cadute sul ghiaccio. Mentre sono state 280 le segnalazioni pervenute alla polizia locale e ad Amsa e in seguito alle quali sono stati disposti interventi mirati.

"Siamo spiacenti per i disagi che i cittadini hanno dovuto subire", dichiara l’assessore alla sicurezza Carmela Rozza: "Oggi abbiamo affrontato un evento del tutto eccezionale e che nessuno aveva previsto". Sui marciapiedi, di fronte ai condominii e ad altre proprietà private, l'obbligo di spargere il sale ricade sui custodi e sugli amministratori. Il gelicidio del 13 gennaio è un fenomeno molto raro che ricorda quelli del 1999 e del 2009. Anche un'abbondante salatura preventiva non riesce a risolvere il problema, secondo quanto comunicato da Palazzo Marino.