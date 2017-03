Uccisa da un pirata della strada, la famiglia rifiuta un milione di euro: "Vogliamo giustizia"

"Da lui niente soldi, vogliamo solo giustizia". Giada Molinaro aveva solo 17 anni quando è stata uccisa da un pirata della strada. Erano le 23 del 16 settembre scorso: Giada è stata travolta da un'auto a Varese mentre attraversava le strisce pedonali.

Il responsabile dell'incidente, Flavio Jeanne, cuoco 24enne, si è costituito solo il mattino dopo. Secondo TgCom24 l'uomo ha offerto un milione di euro alla famiglia della vittima come risarcimento. Ma nulla è valso a placare la sete di giustizia dei genitori di Giada. Che hanno rispedito l'offerta al mittente.

"Non intendiamo accettare un solo euro - dichiarano attraverso il loro legale i genitori di Giada -. Non vogliamo soldi ma giustizia per nostra figlia". Secondo l'avvocato, infatti, il risarcimento, offerto dalla compagnia di assicurazioni dell'imputato, impedirebbe loro di affrontare da parte civile il processo ma solo da parte lesa e alleggerirebbe la posizione del pirata della strada. L'appuntamento è il 21 marzo in tribunale. "I miei assistiti vogliono giustizia, senza sconti. Una sentenza giusta, entro i limiti previsti dalla norma, ovviamente, ma senza alleggerimento", ha concluso il legale.