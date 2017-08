Topi e rifiuti tra i freezer con la carne marcia: scoperta macelleria dell'orrore a Giambellino

Duecentoventi chili di carne, pesce e prodotti gastronomici marci sequestrati e una denuncia. È il risultato di un bitz dell'unità annonaria della polizia locale di Milano all'interno di due depositi di una macelleria del quartiere Giambellino. I ghisa sono intervenuti insieme agli agenti del commissariato Lorenteggio, supportati da un medico del distretto veterinario.

Il cibo era compattato all'interno di enormi blocchi di ghiaccio dentro a sacchetti mal sigillati e senza alcuna etichetta. Non solo: la carne presentava colorazioni anomale e bruciature da freddo e i locali che ospitavano i frigoriferi, inoltre, erano in precarie condizioni igeniche tra topi morti, tracce di muffe e sporcizia.

Non è la prima volta. Nel corso del 2017 gli agenti dell'annonaria hanno sequestrato oltre ottocento chili di cibi scaduti o mal conservati durante i controlli in oltre seimila negozi sparsi per la città. Non solo: hanno registrato 749 violazioni a norme amministrative e igienico sanitarie e 55 reati. Inoltre ci sono stati quarantottto sequestri penali e amministrativi e 56 persone denunciate.

Uova Fipronil: "Nessuna segnalazione in Lombardia"

Nel frattempo in merito al caso delle uova contaminate dall'insetticida Fipronil l'assessore al Welfare del Pirellone Giulio Gallera rassicura che "Regione Lombardia non ha ricevuto alcuna segnalazione di anomalie sul territorio regionale, da parte degli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac) del Ministero della Salute".

"In via cautelativa, il Ministero, d'intesa con Regione e con i Carabinieri del Nas ha comunque deciso di attivare da lunedì un piano di campionamenti su uova, ovoprodotti e carni di pollame per la ricerca della sostanza — ha aggiunto Gallera —. Già una decina di giorni fa, grazie a una verifica con i nostri veterinari, era stato accertato che in nessun allevamento regionale fosse stato utilizzato l'insetticida. La nuova azione che partirà lunedì anche in ambito dell'utilizzo delle uova e dei suoi derivati è dunque unicamente a scopo cautelativo".