Arrestato Gianco Castriotta, il boss della cocaina latitante perché soffre di priapismo

Fuga finita. Gianco Castriotta, al secolo Francesco, quarantenne boss della coca di Quarto Oggiaro ricercato dal 2010, è stato arrestato martedì in Spagna.

A mettere la polizia catalana sulle tracce di Castriotta, ritrovato nella cittadina di El Vendrell, sono state le indicazioni dei carabinieri del Ros, che da anni ormai seguivano uno degli spacciatori più famosi di Milano.

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano che aveva condannato Gianco a ventuno anni, due mesi e dieci giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il nome di Castriotta, in effetti, è indissolubilmente legato al mondo della droga e della malavita. E, non potrebbe essere altrimenti, a una latitanza iniziata ormai oltre sei anni fa e resa possibile da una malattia alquanto singolare.

A far uscire Gianco dal carcere, infatti, ci aveva pensato una diagnosi di “priapismo” - la malattia di chi ha sempre il pene eretto, a lui causata dal continuo uso di cocaina -, che aveva reso il suo stato di salute incompatibile con la detenzione in carcere. Dopo pochi giorni di domiciliari, però, era iniziata la fuga.

L’ultima traccia, Gianco, l’aveva lasciata indirettamente per bocca di Alex Crisafulli, fratello di Biagio “Dentino”, uno dei “capi” di Quarto Oggiaro di cui Castriotta era luogotenente. Lo scorso aprile era stato proprio il più piccolo dei Crisafulli, pentito, a raccontare al pm Marcello Musso che Francesco si trovava in Venezuela, probabilmente coperto da un ex elettrauto di Quarto Oggiaro trasferitosi in Sudamerica.

Ma martedì, dopo una latitanza di più di sei anni, Gianco è stato trovato in Spagna. E per lui sono scattate, di nuovo, le manette.