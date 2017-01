Morto a Milano Gianfranco Bettetini, regista Rai e semiologo della Cattolica

E' morto a Milano Gianfranco Bettetini, docente universitario, critico letterario, regista e scrittore. Era nato a Milano nel 1933 e il 16 gennaio avrebbe compiuto 84 anni.

Laureato in ingegneria, era specializzato nella comunicazione di massa e, insieme a Umberto Eco, fu tra i principali studiosi di semiotica applicata ai mass media. Negli anni '50 divenne regista televisivo alla Rai di Milano. Per la televisione di Stato firmò documentari, prosa, varietà e programmi culturali, da "Campanile Sera" a "Il signore di mezza età", da "Camera 22" a "Processo a Gesù". Fu anche regista e autore di alcune puntate di "Lascia o raddoppia?".

Vincitore del Premio Marconi (1965) e del Premio Italia per il programma tv "La fine del mondo" (1969), firmò anche la regia di due lungometraggi: "Stregone di città" (1973) e "L'ultima mazurka" (1987). Fu il fondatore dell'Istituto di Scienze della comunicazione e spettacolo alla Cattolica, l'Ateneo in cui insegnò e in cui diresse anche la scuola di giornalismo e la rivista "Comunicazioni sociali".