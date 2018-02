Gigi Riva derubato: fa l'elemosina a un mendicante, lui gli ruba il telefono

Non è stata premiata la bontà di Gigi Riva, anzi: il mendicante a cui aveva appena fatto l'elemosina lo ha abbracciato ma contemporaneamente gli ha sfilato di tasca il telefono cellulare. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, ma la notizia si è diffusa solo nella serata di lunedì da Pino Serra, storico amico di 'Rombo di tuono'.

"È accaduto - ha scritto Serra su Facebook - dopo che Gigi gli aveva offerto del denaro per compassione (diceva che non mangiava da due giorni) apparentemente per ringraziare del gesto di generosità, abbracciò Gigi e contemporaneamente gli infilò una mano in tasca della giacca derubandolo".

Lo storico attaccante è disponibile a dare all'uomo una seconda chance: "Gigi è disposto a offrire al povero diavolo una mancia purchè torni in possesso del cellulare che non ha un gran valore economico se non i numeri telefonici contenuti in rubrica!".