Cade in bicicletta, gravi condizioni per un professore del Politecnico

Un professore del Politecnico di Milano, Gino Marchet, lotta tra la vita e la morte al Niguarda dopo essere caduto in bicicletta lungo la discesa di Montecalvo Versiggia, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, suo territorio di origine, lunedì 24 aprile.

Marchet, 54 anni, residente a Stradella (Pavia), stava affrontando la strada in sella alla sua bici quando, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118.

Considerata la gravità delle sue condizioni, il docente è stato trasportato al Niguarda dove si trova attualmente ricoverato in Rianimazione. Il professor Gino Marchet è docente ordinario, al Politecnico di Milano, di Impianti industriali meccanici e titolare del corso di 'Logistica e sistemi di stoccaggio e movimenti merci'.

Dopo la laurea con 100/100 e lode in Ingegneria Meccanica – Indirizzo Impianti - presso il Politecnico di Milano nel 1987, il docente è associato nel 1998 e dal dicembre 2004 è professore ordinario di Impianti Industriali Meccanici e attualmente è titolare dei corsi di “Logistica” e “Progettazione e gestione degli impianti di produzione”.