Morto Gino Santercole: addio al ragazzo della via Gluck che suonava con (suo zio) Celentano

Come suo zio era cresciuto in quella casa di via Gluck poi consegnata alla storia della musica. E proprio con suo zio aveva iniziato a costruire la propria carriera.

È morto a 78 anni, nella sua abitazione di Roma, Gino Santercole, musicista, autore e chitarrista nipote di Adriano Celentano. A stroncarlo, secondo quanto trapela, sarebbe stato un infarto.

Di origini pugliesi, figlio di Rosa - sorella di Adriano -, Santercole era nato a Milano ed aveva passato l'adolescenza insieme a suo zio, quasi un coetaneo, in via Gluck.

Proprio con Celentano aveva iniziato a fare musica, entrando nei Rock Boys. Sempre insieme al "Molleggiato" - che poi diventerà anche suo cognato perché entrambi sposeranno due sorelle - aveva suonato tra I Ribelli, provando poi l'avventura da solista come chitarrista.

Quasi a voler certificare il legame, lui, Don Backy, Pilade e Gianco avevano anche preso parte tutti insieme a quello che era diventato il "Clan Celentano".

Autore superbo, Santercole ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana: "Una carezza in un pugno", "Svalutation", "Straordinariamente".

