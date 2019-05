Giochi al parco in pessime condizioni: Legambiente avvolge lo scivolo coi sacchi d'immondizia

Giochi e arredi in cattive condizioni nonostante "numerose segnalazioni". E così il circolo Grugnotorto di Legambiente, a Paderno Dugnano, ha preso carta e penna (virtuali) e ha scritto al vice sindaco Gianluca Bogani, che fa le funzioni di sindaco visto che il primo cittadino padernese, Marco Alparone, si è dimesso dopo essere stato eletto consigliere regionale nel 2018.

Legambiente non si è però limitata a scrivere al vice sindaco. Ha provveduto lei stessa a mettere in sicurezza "una situazione che, anche nei giorni scorsi, con riferimento allo scivolo, ha rischiato di mettere in pericolo l'incolumità di due bambine". Detto fatto, lo scivolo è stato "avvolto" da sacchi dell'immondizia in modo che nessuno possa usarlo e rischiare di farsi male.

"Collaborazione tra cittadini e istituzioni"

Nessuna polemica però da parte dell'associazione ambientalista: "E' un intervento resosi urgente che noi collochiamo in un sano rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali", si legge nella email indirizzata a Bogani che Legambiente ha reso pubblica. Annunciando già il prossimo possibile intervento: i Giardini della Costituzione.