Gioco d'azzardo: Lombardia prima in Italia, a Milano 1.400 euro pro capite in un anno

A Carpiano, nel 2017, la spesa pro capite per il gioco d'azzardo ha sfiorato gli 11 mila euro. Bellinzago Lombardo è in seconda posizione nella provincia di Milano, in questa particolare classifica che prende in esame tutto il territorio nazionale. Ovviamente determinati dati sono, con ogni probabilità, viziati dalla presenza nel territorio di importanti locali slot che attirano persone da lontano.

A Milano città il dato è di poco più di 1.600 euro all'anno, mentre in tutta la provincia la cifra scende a poco più di 1.400 euro. Per il capoluogo si tratta della seconda posizione tra le città metropolitane dopo Bologna, e prima di Roma, mentre la provincia è quinta in Lombardia. Regione che resta quella italiana in cui si spende di più.

Ed è lombardo il secondo Comune nazionale, Forcola in provincia di Sondrio, dove la spesa pro capite ha superato i 21 mila euro nel 2017. La Lombardia "ospita" anche la quarta posizione (Vertemate con Minoprio, provincia di Como) e la quinta (Beinasco, provincia di Pavia).