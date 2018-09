Scivola e cade in un dirupo: morto dopo un volo di 10 metri Giorgio Bienati, ex sindaco

È scivolato in un dirupo ed è morto dopo un volo di circa dieci metri Giorgio Bienati, 74 anni, ex sindaco di Canegrate dal 1992 al 1994. L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 14 settembre a Curiglia con Monteviasco, in provincia di Varese.

Tutto è successo intorno alle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando il 74enne è scivolato in un dirupo mentre stava cercando funghi porcini insieme ad alcuni amici. A dare l'allarme sono stati gli altri escursionisti e sul posto è intervenuto il soccorso alpino, oltre i sanitari del 118 in codice rosso. Ma quando i soccorritori hanno raggiunto Bienati non c'era più nulla da fare.

La salma è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale di Varese, dove è sotto sequestro come da prassi, ma il magistrato di turno, vista l'evidenza dei fatti, potrebbe non disporre l'autopsia. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Luino.