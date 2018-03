Travolto e ucciso da un treno: morto Reali, l'inventore dei giochi de "L'Albero Azzurro"

È Giorgio Reali, scrittore creativo, esperto di giochi e autore televisivo di 67 anni, l'uomo travolto e ucciso da un treno nella stazione di Paderno Dugnano nella serata di mercoledì 15 marzo.

La tragedia intorno alle 21.30, quando Reali è sceso tra i binari poco prima del passaggio di un convoglio regionale Trenord, il 685 diretto ad Asso. Nonostante il macchinista abbia tentato di frenare, l'impatto è stato inevitabile. Inutili i tentativi di soccorso del 118: i sanitari, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, hanno potuto solo constatare il decesso.

Chi era

Giorgio Reali era nato nel 1951 ed ebbe un'infanzia difficile: rimase orfano a 14 anni e iniziò prima a lavorare come elettrauto, poi a 18 anni tornò sui banchi di scuola dove prese il diploma da ragioniere. Successivamente si iscrisse alla facoltà di economia, ma abbandonò dopo due anni. Poi due avventure nel mondo dell'editoria e, infine, il ritorno ai giochi da strada. Una passione "nata in parrocchia". E proprio all’oratorio, dove lo zio faceva il sagrestano, insegnò i suoi giochi dell’infanzia ai bambini.

La svolta e "il primo colpo di fortuna", come lo definì lo stesso Reali durante un'intervista a Destinazione Libri, avvenne durante un'estate. "Un centro estivo non aveva i soldi per pagarmi e mi regalò una barca: andavo nelle piazze istallavo la vela e tiravo fuori i giochi. Un giornalista del Giorno (ero a Sondrio) pubblicò un pezzo ripreso dal Corriere della sera sul nazionale: risultato? Chiamato dalla Rai (Fatti Vostri) Canale 5 Costanzo Show e… la Salani". Ma non solo: Reali fu anche uno degli autori, ideatore dei giochi, de "L'Albero Azzurro", programma di punta dedicato ai bambini di RaiDue. Negli anni Duemila prese vita la sua creazione: L'accademia del gioco.