Milano, autista in nero e autobus senza revisione: 14mila euro di multa e niente gita

Viaggio di istruzione cancellato, una multa salata frutto di una serie di violazioni. È successo l'altro giorno davanti all'istituto comprensivo Cavalieri di via Olona a Milano. A evitare che la gita si trasformasse in una giornata potenzialmente pericolosa sono stati gli agenti della polizia locale, come riportato in un articolo de Il Giorno firmato da Nicola Palma.

Tutto è iniziato alle 8 quando i ghisa hanno controllato un pullman che sarebbe stato utilizzato per una gita a Crespi d'Adda, villaggio operaio dichiarato patrimonio dell'Unesco. Durante gli accertamenti il mezzo è risultato sprovvisto della revisione obbligatorio. Tradotto? Non può circolare. Non solo: gli agenti di Piazza Beccaria hanno scoperto che non c'era neanche la carta di circolazione e l’autorizzazione a esercitare il lavoro di noleggiatore con conducente (Ncc). A completare il quadro la luce anteriore guasta, cassetta di pronto soccorso incompleta e parcheggio in divieto di sosta.

Inoltre, durante gli accertamenti sul conducente, è emerso che l'uomo non risultava tra i dipendenti della ditta proprietaria del mezzo e che nelle ultime due settimane aveva riposato solo 21 ore. In totale — come riportato dal quotidiano — sono scattate sanzioni per oltre 14mila euro: 2.133 per 8 violazioni al codice della strada, 12 mila per la mancata assunzione della persona che avrebbe dovuto guidare il pullman pieno di studenti.