Milano, la velina Giulia Calcaterra in ospedale: “Un batterio mi ha bucato il malleolo”. Le foto

Brutta disavventura per Giulia Calcaterra, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano per le conseguenze di un piccolo infortunio al tallone riportato durante un’escursione. Attraverso le storie Instagram, l’ex velina di ‘Striscia la notizia’ ha spiegato l’accaduto, le cui conseguenze stanno rendendo necessario la degenza nella struttura e il completo riposo.

Giulia Calcaterra in ospedale: cos’è successo

Giulia Calcaterra ha spiegato che tutto è iniziato il 30 agosto scorso quando si è infortunata al piede durante un'escursione. In un primo momento la ex Velina e concorrente dell’Isola dei Famosi 2017 ha pensato non fosse nulla di grave, al punto tale da aver provato l’ebbrezza di lanciarsi con il paracadute in compagnia del fidanzato e del fratello.

In seguito, però, la situazione è peggiorata e la ferita ha creato un vero e proprio foro nel malleolo che l’ha indotta ad andare in sopedale. "Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe", ha spiegato Giulia su Instagram.

La showgirl è stata così ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano dove ha iniziato una cura. Da lì ha documentato la sua condizione mostrando il piede fasciato e spiegando di dover stare in ospedale per qualche giorno, così da capire se le cure siano realmente efficaci. In una foto successiva ha poi mostrato la ferita coperta da una piccola garza in argento che dovrebbe abbattere i batteri che hanno aggravato lo stato della ferita.