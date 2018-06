Disastro ferroviario di Pioltello: mistero su chi ha fabbricato il giunto del binario

È mistero sul disastro ferroviario di Pioltello, incidente che nella mattinata del 25 gennaio 2018 ha causato tre morti e 50 feriti. Il motivo? Non è ancora chiaro chi abbia fabbricato e il periodo in cui sia stato costruito il giunto con problemi di manutenzione collocato nel "punto zero": il luogo dove si è staccato un pezzo di rotaia.

Secondo quanto trapelato mancherebbero i documenti che permetterebbero di sapere quando è stato realizzato e quando. Sul caso stanno indagando gli inquirenti, ma agli dell'inchiesta mancano i documenti. Inoltre lo stesso giunto non presenta elementi utili per identificare chi lo ha fabbricato. Questo genere di manufatti, infatti, sono costruiti sia da Rete ferroviaria italiana che da società esterne.

E proprio per questo motivo sono slittate le analisi irripetibili sul giunto previste per questi giorni alle quali avrebbero partecipato i tecnici degli indagati (due manager e quattro tecnici di Rfi e due manager di Trenord, oltre alle due società) e delle parti offese. Il manufatto era subito apparso in cattivo stato: aveva sotto una "zeppa" di legno per impedire che la rotaia sbattesse sulla massicciata ferroviaria al passaggio dei treni. E sopra quel giunto, il giorno dell'incidente ferroviario, si staccò un pezzo di rotaia di oltre 20 centimetri e il convoglio deragliò all'altezza del terzo vagone

Non avrebbero evidenziato problemi particolari, invece, gli accertamenti — sempre irripetibili — condotti sui carrelli e sulle ruote dei vagoni. Il 14 giugno si svolgerà una riunione per decidere quando e come effettuare gli ultimi accertamenti non ripetibili.