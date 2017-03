Esce di casa per andare in edicola e scompare nel nulla: si cerca l'architetto Chiodini | Foto

Giuseppe Chiodini, architetto di sessanta sei anni, è scomparso a Vittuone (Milano).

L'uomo è ricercato da giovedì due marzo. Quel giorno è uscito dalla sua abitazione in via Nino Bixio, intorno alle diciassette, per andare a comprare un libro di cucina in un'edicola poco distante da casa. Il libro è stato ritrovato nella cassetta della posta, mentre di Giuseppe non si hanno più notizie.

Non ha con sè i documenti, le chiavi di casa, il bancomat, e nemmeno il telefonino, che ha lasciato acceso a casa. Giuseppe soffre di diabete e ha bisogno di prendere le medicine. Indossava un impermeabile blu, felpa nNke grigia, camicia grigia a quadri bianchi, jeans blu, scarpe polacchine nere.

E' stato visto nel pomeriggio di venerdì a Bareggio intorno alle venti, e alle ventuno e trenta a Sedriano, sempre nell'hinterland milanese.

Chi avesse notizie può contattare le forze dell'ordine.