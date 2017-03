Trovato morto Giuseppe Chiodini: l'architetto di Vittuone scomparso nel nulla a inizio marzo

È stato trovato nel tardo pomeriggio di lunedì nel Ticino il cadavere di Giuseppe Chiodini, architetto di 66 anni scomparso a Vittuone a inizio marzo.Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da alcuni passanti all'altezza di Galliate, nel novarese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e confermato l'identità. Non è ancora chiaro come è morto il 66enne, sono in corso indagini.

La scomparsa. L'uomo era scomparso nel nulla lo scorso 2 marzo quando, intorno alle 17, uscì dalla sua abitazione in via Nino Bixio a Vittuone per andare a comprare un libro di cucina in un'edicola poco distante da casa. Il volume è stato ritrovato alcuni giorni dopo vicino alla cassetta della posta, ma di lui nessuna traccia. I familiari si erano appellati alla trasmissione di RaiTre «Chi l'ha visto?» diffondendo anche un identikit, quello di un uomo alto circa 1.70 che, al momento della scomparsa, indossava un impermeabile blu con sotto una felpa grigia e dei jeans.

Gli avvistamenti. Diverse persone dissero di averlo visto in stato confusionale nell'hinterland. L'ultimo avvistamento settimana scorsa, quando alcuni ragazzini dissero di averlo visto nella stazione metro di Molino Dorino mentre cercava un pullman per Robecchetto con Induno, comune Lombardo non lontano dal fiume Ticino.