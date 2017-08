Intimidazione a un sindacalista: bucate le gomme della sua auto

Un sindacalista della Fit-Cisl, dipendente di un gruppo che lavora con il corriere espresso Gls di Rho, ha subìto una pesante intimidazione nel pomeriggio di martedì 29 agosto: verso le cinque, al ritorno dal giro quotidiano di consegne, ha trovato la sua vettura con le quattro gomme bucate da un coltello, con uno squarcio di circa due centimetri su ogni pneumatico.

L'auto era parcheggiata in via Sesia, davanti alla sede della Gls. L'uomo, Edgar Rodil Flores Lopez, poco dopo si è recato alla stazione dei carabinieri di Rho per presentare denuncia contro ignoti per atti vandalici. Ad accompagnarlo Bruno Verco, segretario regionale della Fit-Cisl, secondo cui è «molto probabile che l'atto sia in relazione con l'attività sindacale svolta dal nostro delegato».

E' la prima volta, da sei anni (da quando cioè Lopez lavorao presso la Gls rhodense), che accade un episodio del genere. E non ci sarebbero screzi o dissapori né con colleghi di lavoro né con altri soggetti. Lopez ha evidenziato, nella denuncia, di avere subìto solo lui il danno, in presenza di almeno una ventina di automobili parcheggiate nella stessa via.

La Fit-Cisl ha chiesto alla Gls di permettere transitoriamente a Lopez di parcheggiare l'auto all'interno del magazzino per le prossime settimane.