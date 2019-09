Risse, feriti e pregiudicati: il questore chiude La Gozadera, La Briocheria e Millionaire

Risse e presenza di pregiudicati all’interno dei locali. Spesso, molto spesso. Tanto che il questore ha emesso tre provvedimenti di sospensione della licenza a tre locali pubblici.

Chiuso il pub “La Gozadera”

È per tali ragioni che è stata sospesa la licenza per 15 giorni al “Bar Pub la Gozadera”, ubicato a Milano, al 12 di via Giacosa e già destinatario di altre due sospensioni nell’anno 2017 e nel 2018. Lo scorso giugno, un ragazzo è stato colpito con un coccio di bottiglia riportando una ferita al collo, mentre nel mese di agosto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per una lite tra persone in stato di ebbrezza, molte delle quali gravate da precedenti di polizia. Il provvedimento è stato notificato il 23 settembre dal commissariato di “Villa San Giovanni”.

Chiusa la “Sala Millionaire”

Sospensione di 15 giorni anche per la “Sala Vlt Millionaire” in piazza Firenze a Milano. Nel mese di settembre si è verificata una violenta lite, a seguito della quale una persona è stata trasportata in ospedale. In più occasioni, sono stati svolti dei controlli che hanno appurato la presenza di numerosi pregiudicati. Il provvedimento è stato notificato dal Commissariato“Sempione”.

Chiusa “La Briocheria”

Nello stesso giorno è stata notificato, da parte del Commissariato di P.S. Porta Ticinese un provvedimento di sospensione per 10 giorni all’esercizio pubblico “La Briocheria” in via Scoglio di Quarto, 3 a Milano. A metà dello scorso giugno, si è verificata una violenta lite anche in questo locale, dove un avventore ha riportato delle ferite. E’ inoltre nota, anche in questo caso, la presenza di diversi pregiudicati come avventori.

La sospensione è possibile nei casi in cui si verifichino episodi che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.