Asili e materne, uscite le graduatorie: tremila bambini in lista d'attesa

Sfiorano la cifra di tremila i bambini ancora in lista d'attesa per i nidi e le materne dopo la pubblicazione delle graduatorie da parte del Comune di Milano. Il dato (2.897) è pressoché identico a quello del 2016. Leggero calo per i nidi, leggera ascesa per le materne. Quest'ultimo caso è dovuto all'aumento di richieste da parte di bambini disabili, con la conseguenza di formare - per loro - classi di 25 bambini al massimo, e non di 27.

Dodicimila invece i bambini che hanno trovato posto. Le altre famiglie possono sperare nella rinuncia di qualcuno (c'è tempo circa dieci giorni) o nel riassorbimento dovuto all'aumento di posti.