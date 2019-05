Il nuovo parco giochi apre domani, ma è già ridotto così: il blitz dei vandali prima della festa

La festa grande, almeno teoricamente, doveva essere in programma per il 7 maggio. Ma evidentemente - e basta guardare per credere - qualcuno è già arrivato lì a fare la sua personalissima festa e a lasciare la sua personalissima firma.

È stato vandalizzato ancora prima di aprire il nuovo parco giochi di piazza Leonardo da Vinci, il cui taglio del nastro è previsto per le 16.45 di martedì. A quell'ora, si legge sull'invito del comune, "l'assessore al verde del comune di Milano, i rappresentati del municipio 3, i progettisti della piazza e l'associazione amici della Leonardo" si ritroveranno "tutti in piazza per festeggiare insieme la conclusione dei lavori di riqualificazione e la riapertura dello spazio pubblico rinnovato".

Peccato, però, che in quello "spazio pubblico rinnovato" siano già passati i vandali. Un primo blitz era avvenuto a marzo scorso, mentre i lavori erano ancora in corso: i writers avevano lasciato le loro tag in giro e su un paio di panchine avevano tracciato con lo spray rosa la scritta "fuck police, suck". Quel blitz, purtroppo, non è rimasto l'unico. Anzi, lunedì pomeriggio, a dodici ore dall'inaugurazione, la situazione è decisamente peggiorata.

Tag, scritte e graffiti sono comparsi praticamente ovunque: sui giochi appena sistemati, sul canestro del campo da basket, su tutte le panchine e sui quattro tavoli in legno che era stati messi nella nuova piazzetta.

"È veramente triste per noi cittadini assistere a questo vandalismo", il commento a caldo di Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi ed esperta di graffitismo vandalico. Sono gesti che "feriscono i nostri spazi condivisi addirittura prima ancora che vengano utilizzati. Si spera - l'auspicio della Minoletti - che vengano ripristinati al più presto".