Maltempo a Milano, violenta grandinata nel pomeriggio di venerdì: diversi allagamenti

Nel tardo pomeriggio di venerdì sulla città di Milano si è abbattuto il tanto annunciato temporale. L'abbondante pioggia, in molte zone della città, ha lasciato spazio anche alla grandine. In diverse strade della città si registrano allagamenti provocati dalla copiosa quantità di acqua venuta giù in pochi minuti: grande lavoro, quindi, per i vigili del fuoco impegnati fin da subito, stando a quanto confermato dalla centrale operativa del comando provinciale.

A partire dalla mezzanotte di sabato 4 luglio entra in vigore un'allerta meteo della protezione civile della Lombardia per temporali forti (codice arancione, livello di pericolo tre su quattro); sempre dalla mezzanotte scatta un'allerta per rischio idrogeologico e idraulico (codice giallo, livello di pericolo due su quattro). I corsi d'acqua che attraversano la città, Seveso e Lambro, saranno sorvegliati speciali.

Le previsioni meteo per le prossime ore

"La saccatura attualmente in discesa sulla Francia, che andrà progressivamente a chiudersi in un minimo sul Tirreno, è attesa in spostamento verso la Corsica e successivamente verso il Nord della Sardegna nella giornata di sabato 4 luglio", precisano i tecnici della Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa struttura depressionaria favorirà sulla Lombardia precipitazioni a carattere temporalesco, distribuite con maggiore probabilità sui settori prealpini nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 3 luglio, a interessare anche la pianura tra il pomeriggio e la sera — precisano gli esperti —. I fenomeni perturbati andranno gradualmente ad attenuarsi nel corso della serata, fino ad esaurirsi tra la tarda serata e le prime ore della notte di sabato. Dal mattino di sabato 04/07 graduale rimonta, con ritorno a condizioni stabili".