Maltempo, forte temporale a Milano: fulmini, vento e grandine. Cadono tanti alberi

Vento, nuvole, fulmini, saette, pioggia e grandine. Le previsioni meteo questa volta ci hanno preso e su Milano si è abbattuto un grosso temporale nel primo pomeriggio di venerdì 2 agosto.

Diversi alberi caduti a Milano: tram rallentati

Secondo quanto appreso da MilanoToday, sono caduti alcuni alberi in giro per la città. Una pianta è stata sradicata in zona via Ripamonti, altezza via Noto. L'albero è caduto su un'auto ma non ci sono feriti. Stessa situazione in viale Papiniano, all'altezza di via Bragadino, dove il tronco ha colpito una vettura parcheggiata che anche in questo caso, per fortuna, era vuota.

Un'altra pianta è caduta all'incrocio tra via Raffaele Sanzio e via Carlo ravizza. La linea 16 dei tram Atm è rimasta bloccata. Un quarto albero è stato buttato giù dal vento in via San Paolino, nei pressi della fermata Atm. Una quinta pianta è caduta in zona Politecnico: in via Ampere, all'altezza di via Pacini. La sesta è andata al suolo invece in via Jacopino da Tradate, angolo con via Cesare Ajraghi.

Ma l'elenco prosegue: la locale informa che anche in via Farini all'altezza di viale Stelvio, c'è un albero sulla carreggiata: il settimo. Così come in via Guascona all'altezza di via Muggiano, l'ottavo. E ancora (e siamo a nove) in via Taverna, in prossimità viale Enrico Forlanini.

Tante, di conseguenza, le chiamate ricevute dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Ai primi il compito di rimuovere i tronchi e i rami dalle vie pubbliche, ai ghisa quello di gestire il traffico nel momento dell'emergenza.

[#ProntoIntervento] Rallentamenti in via Taverna prossimità viale Enrico Forlanini, albero in carreggiata. PL in luogo per viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) August 2, 2019

Video, la grandine in zona Gorla

L’Amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire dalla sera di giovedì. "In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì. La Protezione Civile Regionale ha emanato un’allerta arancione per temporali forti e un’allerta gialla per rischio idraulico e vento forte" secondo Palazzo Marino.

Maltempo: monitorati anche i fiumi Seveso e Lambro

Con l’allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale.

"Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e - prosegue il Comune - a tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi, ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi".

Video di Diali Brown Loved

Foto di Armando Cistone