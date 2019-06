Nuovo grattacielo in arrivo a Milano: a Porta Romana sorgerà la torre di A2A. Il rendering

A Milano è tempo di un nuovo progetto per puntare in alto. Lo ha rivelato il sindaco parlando con i cronisti in occasione della Festa della Repubblica ma ne aveva parlato anche l'Amministratore delegato di A2A, Valerio Camerano, all'inizio del mese di maggio.

Il progetto della nuova sede di A2A

Si tratta di un grattacielo moderno, una torre, che dovrebbe aggirarsi tra i 130 e i 150 metri. Sarà la sede principale dell'A2A e sarà in piazza Trento, zona Porta Romana.

La società dell'energia razionalizza gli immobili di proprietà, attraverso la cessione di sette edifici a Milano, compresa l’attuale sede di Porta Vittoria, ed entro il 2022 porterà tutti i 1.500 dipendenti nella nuova sede allo scalo di Porta Romana.

Lo ha spiegato Camerano. “Stiamo lavorando alla nuova sede di A2A a Milano. Saranno cedute sette sedi, immobili da valorizzare, per concentrare i 1.500 dipendenti nella nuova sede. I lavori inizieranno alla fine dell’estate e sarà realizzata nel 2022 nella zona dello scalo di porta romana. Stiamo completando tutti gli adempimenti. A2A lascerà la sede di Porta Vittoria, mentre a Brescia interverremo per migliorare la sede di via Lamarmora”, ha sottolineato il manager.

L'investimento di A2A in un grande grattacielo

Nessuna indicazione su quale sarà l’investimento previsto, “diciamo che si autofinazierà, riservando anche una plusvalenza per gli azionisti”.

Il presidente, Giovanni Valotti, ha aggiunto che si tratta di un “progetto di razionalizzazione di tutte le sedi di Milano e Brescia con la creazione di una nuova sede di Milano vendendone altre e la ristrutturazione di via Lamarmora a Brescia. Alla fine tutte le sedi saranno più moderne ed efficienti”.