Cocktail di cocaina e "droga dello stupro": uomo trovato svenuto in strada, è grave

I medici del 118 lo hanno trovato a terra, in strada, ormai privo di sensi. E così lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Raffale di Milano. Lì, la risposta: a ridurlo così era stata un'overdose.

Un uomo di 54 anni, cittadino italiano, è stato ricoverato nel weekend in condizioni gravissime in ospedale dopo aver assunto - stando alle prime informazioni raccolte - un mix di cocaina e Ghb, la cosiddetta droga dello stupro. Il 54enne è stato soccorso verso l'una di sabato notte in via Napo Torriani, in zona stazione Centrale, e poi portato al San Raffaele, dove i dottori gli hanno praticamente salvato la vita.

Addosso all'uomo i carabinieri hanno trovato un grammo e mezzo di cocaina e una boccetta - vuota per due terzi - di "droga dello stupro".

A fine gennaio, un altro uomo - un 42enne - era finito in overdose sempre a causa della droga dello stupro. La vittima, che era in casa con due amici, era stata portata all'ospedale di Sesto e lì, fortunatamente, le sue condizioni erano migliorate.