Gressoney, bimbo milanese di 9 anni perde l'equilibrio e cade: travolto da un'auto. È grave

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Parini di Aosta il bambino milanese che domenica è stato travolto da un'auto Gressoney-La-Trinité (Aosta). L'incidente è avvenuto nel piazzale della frazione Staffal, vicino agli impianti sciistici.

Il piccolo, che stava trascorrendo la settimana bianca con la famiglia, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso l'equilibrio mentre stava uscendo da un'area innevata e sarebbe finito in mezzo alla strada. Proprio in quell'istante stava passanto un'automobile che ha investito il bimbo.

Il conducente, un uomo che lavora in zona, si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elicottero. Il bambino è stato portato al pronto soccorso e ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, sul posto sono intervenuti i carabinieri.