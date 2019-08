Getta sotto un'auto il bilancino ma si dimentica l'hashish: arrestato ragazzo di 22 anni

Quando ha visto i carabinieri ha cercato di disfarsi del bilancino ma ha tenuto addosso 250 euro di fumo e per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo a Grezzago nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto, nei guai un 22enne italiano.

È stato il suo atteggiamento sospetto ad attirare l'attenzione dei militari della stazione di Trezzo sull'Adda che si trovavano nel comune per un servizio di perlustrazione: i carabinieri, come riportato in una nota della compagnia di Cassano d'Adda, si sono accorti di lui mentre parlava con un altro ragazzo vicino a un'auto in sosta. È scattato il controllo e quando quando le forze dell'ordine si sono avvicinate il giovane ha gettato a sotto il veicolo il bilancino di precisione. Durante la perquisizione è stata trovata la droga: 17 grammi di hashish suddivisi in 6 dosi, oltre a banconote per 85 euro.

Per il 22enne sono scattate le manette. Nella mattinata di giovedì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.