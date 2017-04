«Decine di grigliate illegali nei parchi di Milano a Pasqua e Pasquetta»

Weekend di Pasqua all'insegna delle grigliate, nei parchi della periferia ovest di Milano. Non è certo una novità: perfino diversi siti web consigliano il Parco di Trenno e il Parco delle Cave, nonostante sia "vietatissimo" come da regolamento sull'uso del verde nella città di Milano. Mentre nel terzo parco del Municipio 7, il Boscoincittà, esiste un'area attrezzata, ma occorre prenotarsi e, ovviamente, a ridosso di Pasqua è già tutto "pieno".

L'abitudine di grigliare nei parchi è ormai consolidata nel capoluogo lombardo, e in certe date (Pasqua e Pasquetta, appunto) la cosa prende proporzioni ancora più ampie. Tanto per dire, al Parco di Trenno lunedì 17 aprile (Pasquetta) grigliavano addirittura nei lembi laterali del lato sinistro di via Cascina Bellaria (salendo verso Trenno), cosa non solo vietata ma anche piuttosto scomoda. Segno che nel parco (che sta sul lato destro) evidentemente non c'era più molto spazio.

I cittadini sono a dir poco esasperati e non sanno più come fare per chiedere un intervento delle forze dell'ordine, che pure in questi giorni hanno pattugliato i quartieri del Municpio 7 in modo da (sperare di) "disincentivare" le grigliate. Senza, chiaramente, riuscirci. Tanto che, addirittura, un residente a Trenno riferisce (anche a MilanoToday) che alcuni agenti di polizia locale gli avrebbero detto che il Parco di Trenno è ormai «irrecuperabile». Chi abita nei quartieri di Trenno, Quarto Cagnino e Baggio può però, al momento, soltanto "sfogarsi" su Facebook. Le innumerevoli telefonate alla polizia locale hanno sortito pochi risultati.

Dal Municipio 7 promettono che presto riprenderanno i pattugliamenti costanti della polizia locale. Marco Bestetti (Forza Italia), presidente del Municipio, parla di fine aprile o al massimo inizio maggio. Tempo di riorganizzare i turni.