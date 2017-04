Grigliate nei parchi di Milano: il web consiglia quelli dove invece è vietato

E' arrivata la primavera e con lei la voglia di stare all'aperto, in famiglia o tra amici, magari a fare una grigliata in un parco di Milano. Già, ma quale parco scegliere? Nessun problema: basta "googlare" «parchi per grigliate a Milano» e i risultati appaiono subito, con tanto di mappa. E in pole position appaiono i tre parchi del Municipio 7: Boscoincittà, Cave, Trenno.

Piccolo dettaglio: in due su tre di questi parchi, fare grigliate è vietato. Vietatissimo. Eppure i primi siti selezionati dall'algoritmo di Google sembrano non saperlo. Se si apre Viaggiamo, Lettera43 o MilanoLife, ad esempio, i parchi suggeriti sono proprio quei tre lì. Si leggono frasi di questo tenore: «Il Parco di Trenno è anch’esso ottimo per fare delle belle grigliate in famiglia o tra amici».

Eppure di grigliate vietate, a Milano, si parla da parecchio tempo. Tanto per fare un esempio, delle grigliate al Parco di Trenno ne parlava, a MilanoToday, Raffaele Mazzariello del Gruppo Ecologisti Volontari nel 2011. E i due "parlamentini" 7 e 8, quelli del territorio del Parco di Trenno e del quartiere omonimo, sempre nel 2011 si erano occupati di rave e grigliate cercando di limitare il fenomeno con delibere condivise.

Tiriamo le somme: al Boscoincittà si possono fare grigliate, perché esiste un'area attrezzata appositamente, ma occorre effettuare la prenotazione. Per informazioni, il numero è 024522401. Vietato, invece, grigliare al Parco di Trenno e al Parco delle Cave, così come in generale negli spazi verdi di Milano. Lo sancisce il regolamento del verde all'articolo 14: «Negli spazi a verde è vietato (..) sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco; campeggiare, pernottare ed accendere fuochi».

Gli articoli con le informazioni sbagliate non sono passati inosservati: sui gruppi Facebook dei quartieri del Municipio 7 se n'è parlato ampiamente. Marco Bestetti, presidente del Municipio, ha chiesto ad uno di quei siti web di rettificare le informazioni, togliendo ogni riferimento alle Cave e a Trenno. Basterà?