Milano, paura in un cantiere a City Life: gru precipita dal 29° piano della Torre Libeskind

Pomeriggio di paura, quello di mercoledì, nel cantiere del Curvo, in piazza Tre Torri a Milano: una mini gru è caduta dal 29 piano della Torre Libeskind fino a terra.

Incidente nel cantiere di City Life

Per fortuna l'incidente, avvenuto poco dopo le 14, non ha provocato nessun ferito all'interno del cantiere dell'unica torre che deve essere ancora completata del complesso di City Life. La gru ha devastato diverso materiale edile depositato a terra, alla base dell'edificio, e solo per un caso non ha preso nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi per rimuovere la mini gru e per fare i rilievi sull'accaduto. Sono intervenute anche tre ambulanze e un'automedica in via precauzionale. Presente anche la polizia.

La Torre Libeskind di PWC

L'inquilino della terza torre di Citylife — "il Curvo", grattacielo disegnato da Daniel Libeskind — sarà PricewaterhouseCoopers, network internazionale, operativo in 158 Paesi con circa 223mila dipendenti che fornisce servizi di consulenza. Il fatto è stato reso noto dalla stessa società con una nota.

Il grattacielo

La costruzione disegnata da Libeskind è alta 28 piani per un totale di 175 metri di altezza e 30mila metri quadrati. La torre è caratterizzata da una struttura interna di calcestruzzo armato e coronata da 20 pilastri perimetrali anch’essi in calcestruzzo ma rivestiti in acciaio.

L'elemento chiave è la forma ricurva e si ispira alle cupole rinascimentali. All'interno del "Curvo" correranno otto ascensori che collegheranno uffici e sale conferenze. Quando sarà finita potrà ospitare 3mila dipendenti, che si sommeranno ai 6mila lavoratori di Allianz e Generali (questi si siederanno alle scrivanie da luglio 2018).