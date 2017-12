Natale con l'influenza, picco di chiamate alla guardia medica

Milano a letto con l'influenza a Natale 2017 e guardia medica presa d'assalto durante i giorrni di festa. Secondo i dati, sono quasi cinquemila le telefonate del 23, 24, 25 dicembre al servizio di continuità assistenziale. Il 30% in più rispetto alla media dei fine settimana del mese di dicembre.

A peggiorare la situazione si è aggiunto un problema tecnico sullo smistamento delle telefonate, nella giornata del 24 dicembre. Risultato, anche venti minuti di attesa per parlare con un operatore. Che, attenzione, non è un medico: a rispondere alle telefonate sono infatti ora operatori di call center, che smistano secondo le necessità. E' così dal 4 ottobre 2017, da quando cioè il servizio è stato "rivoluzionato". Se prima a rispondere erano quattro medici, ora sono fino a otto operatori. L'obiettivo è quello di garantire risposte più rapide.

In molti casi infatti il consulto medico non è effettivamente necessario ma è sufficiente fornire - ad esempio - gli orari d'apertura delle farmacie: una cosa che può tranquillamente fare un operatore non sanitario. Prendendo i dati del 24 dicembre, a telefonare sono stati in 2.398, mentre le visite a domicilio dei medici sono state appena 131. Poco più di mille i pazienti a cui è stato suggerito di presentarsi agli ambulatori territoriali di continuità assistenziale, in autonomia.

E attenzione, già che ci siamo: a gennaio 2018, il numero di telefono della guardia medica cambia. Non più 02.34567 ma 800.193344. Da segnare.