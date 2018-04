Milano, i treni Trenord diventano più sicuri: sui mezzi lombardi arrivano (altre) guardie giurate

Sui treni Trenord arrivano altre diciotto guardie particolari giurate. A bordo dei convogli da lunedì sono infatti in servizio i nuovi addetti con l'obiettivo di tutelare la tranquillità e la sicurezza di clienti e personale. La stessa "security" sarà anche impegnata nei principali depositi per il presidio dei treni.

Con i nuovi ingressi sale così a novanta il numero delle guardie a servizio di Trenord. "Linee ferroviarie, luoghi e orari di maggiore necessità sono definiti e costantemente aggiornati - ha spiegato la stessa azienda - grazie a un monitoraggio quotidiano effettuato da Trenord attraverso il Focal Point Security, che vede la partecipazione attiva del personale di bordo, in stretta collaborazione con gli organi istituzionali e di polizia ferroviaria".

"L’introduzione di guardie particolari giurate - si legge in una nota Trenord - è una delle azioni per la sicurezza messe in atto da Trenord tra cui l’accordo con l’azienda regionale emergenza urgenza, che ha previsto per tutti i clienti la possibilità di ricorrere con un servizio dedicato al numero unico d’emergenza per le richieste di intervento a forze dell’ordine, soccorso tecnico e soccorso sanitario".

Sempre nell'ottica di una maggiore sicurezza, l'azienda ha previsto "l'efficientamento delle telecamere a bordo e l’allestimento al centro dei treni Coradia e Tsr di una carrozza Safe&Quiet On Board, anch’essa videosorvegliata e con tre pulsanti di emergenza".