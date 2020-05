Tribunale, guasto a centralina elettrica: bloccato il lavoro dei pm

Sembra "maledetto" il Palazzo di Giustizia di Milano. Da domenica 24 maggio, in serata, si registrano disagi alla rete internet: il problema sarebbe riconducibile ad un. guasto occorso a una delle sei centrali di potenza elettrica dell'edificio. I tecnici hanno staccato la corrente per poter riparare la cabina di alimentazione che alimenta alcuni degli uffici.

Ferme quindi, lunedì, le attività soprattutto del personale amministrativo, ma anche della maggior parte dei pubblici ministeri, che hanno gli uffici al quarto piano. Non è il primo "guaio" che si verifica nell'edificio del Tribunale di Milano negli ultimi tempi. L'edificio (che ha riaperto il 12 maggio, in occasione della Fase 2 dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, con nuove regole) era stato interessato da un importante incendio scoppiato ai piani alti all'alba del 28 marzo.

Proprio in seguito all'incendio, i tecnici di Ats hanno ispezionato di recente alcune parti del Tribunale per recuperare materiale "sospetto", non meglio definito, ritrovato dopo il crollo di alcuni sottotetti.