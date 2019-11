Milano, guasto al 'nodo ferroviario' manda in tilt i treni: caos e ritardi folli su tutte le linee

Serata folle, quella di giovedì, per chi usa il treno per spostarsi a Milano. A causa di un guasto numerose linee Trenord e Trenitalia hanno subito ritardi e cancellazioni. Difficoltà anche per i treni alta velocità Frecciarossa, già rimasti bloccati durante la giornata per il tentato omicidio sul Torino-Roma, e Italo.

Guasto al nodo ferroviario: caos treni a Milano

A dare la comunicazione ufficiale è un tweet di Trenord, attorno alle 20: "In tutto il nodo ferroviario di Milano è in corso un guasto ai sistemi di gestione della circolazione dei treni. Pertanto la stessa subirà ritardi imprecisati".

A questo messaggio ha fatto seguito un altro pubblicato sul sito Trenord.

Persiste il guasto ai sistemi di gestione della circolazione dei treni nel NODO FERROVIARIO DI MILANO. I tecnici di RFI stanno lavorando per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti. Le sale operative di Trenord e di Rfi stanno attuando i necessari provvedimenti e la circolazione ferroviaria è ancora fortemente perturbata con ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso. Interessati dal guasto anche i sistemi di informazione visiva e sonora di stazione.

Sono numerose le linee ferroviarie andate letteralmente nel caos. Ecco le linee Trenord che hanno subite disagi (la situazione in diretta: cliccare sulla foto)

⚠‼️ In tutto il NODO FERROVIARIO DI MILANO è in corso un guasto ai sistemi di gestione della circolazione dei treni. Pertanto la stessa subirà ritardi imprecisati. Per aggiornamenti in tempo reale consultare https://t.co/YJJ6IM0yE9 — TrenordOfficial (@TrenordOfficial) November 7, 2019