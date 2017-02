Luoghi del cuore 2016: a Milano il negozio storico "surclassa" tutti

Forse pochi avrebbero potuto prevederlo, ma il "luogo del cuore" più amato di Milano è un negozio storico. La Ditta Guenzati, per l'esattezza: vende tessuti (ora in via Mercanti) dal 1768 ed ha quindi quasi 250 anni di storia. Presto dovrebbe andarsene da quella che ormai è la sua sede storica perché è sotto sfratto. La mobilitazione di risposta è stata davvero straordinaria: con oltre 31 mila voti, Guenzati balza al quinto posto nazionale dei luoghi del cuore, battuto per pochissimi voti dall'area archeologica crotonese di Capo Colonna.

E naturalmente Guenzati diventa il primo "luogo del cuore" di Milano. Non c'è stata partita: il secondo classificato in città, l'Archivio storico dell'Ospedale Maggiore, ha "conquistato" soltanto 4.890 voti, molti di meno.

NEL CAPOLUOGO: CITTA' STUDI, PIAZZA D'ARMI, LE EX SCUDERIE