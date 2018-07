Guida sotto l'effetto di droghe e fa il dito medio alla pattuglia della polizia: denunciato 30enne

Un 30enne milanese è stato denunciato dalla polizia stradale di Romagnano Sesia (Novara) dopo essere stato fermato alla guida in stato di alterazione psicologica, forse per abuso di droghe. Al giovane, che ha alzato il dito medio contro gli agenti e si è rifiutato di fare il drug test, è stata ritirata anche la patente.

E' successo nei giorni scorsi. Una pattuglia della stradale aveva notato un uomo a bordo di un'auto che viaggiava molto lentamente sulla A26.

L'auto di servizio lo ha così superato, ma stava proseguendo il proprio percorso, se non fosse che il guidatore della macchina ha alzato il dito medio in direzione degli agenti. I poliziotti lo hanno così fermato e hanno notato da subito che il conducente era in stato di alterazione, probabilmente sotto l'effetto di droghe: per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.