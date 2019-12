Milano, guida in modo spericolato e viene fermato dalla polizia: ha 60 kg di marijuana

Guida in modo spericolato. Attira su di sé gli occhi dei poliziotti, che lo fermano dopo un brevissimo inseguimento e scoprono che nel furgone ci sono ben 60 chili di marijuana. E lui finisce in manette.

L'inseguimento e l'arresto tra Sesto e Milano

È quanto è avvenuto sabato 21 dicembre - ma la notizia è stata diffusa dalla questura solo il 27 - alle porte di Milano, a Sesto San Giovanni. Stando a quanto riferito, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, l'uomo arrestato in flagranza è un 26enne albanese.

Quel giorno gli agenti in borghese della Squadra Mobile, transitando in via Martiri delle Foibe a Sesto, hanno notato un veicolo Renault Kangoo sopraggiungere ad alta velocità zigzagando tra le auto che lo precedevano. Dopo un breve inseguimento lo hanno fermato a Milano.

La scusa del ritardo e la versione da verificare

A quel punto, il 26enne, di professione muratore, si era giustificato raccontando di essere in ritardo per andare al lavoro ma il furgone risultava essere intestato ad una persona diversa dal conducente, e il cittadino albanese non conosceva nemmeno il nome del proprietario.

In quella fase degli accertamenti, il 26enne ha dichiarato di non conoscere nemmeno l'effettivo carico del furgone, che poi si è scoperto essere 60 chili di marijuana custodita in involucri termosaldati, probabilmente destinati al mercato milanese.

Il 26enne ha dichiarato di aver conosciuto un giovane libanese in un bar poche ore prima, e in cambio di 500 euro aveva accettato di trasportare il furgone a Sesto Rondò nei pressi della stazione metro per raccogliere altri operai. Sulle sue dichiarazioni sono in corso altre indagini per accertare l'esatta sequenza dei fatti e l'eventuale fornitore del carico di droga.

Video: ecco la droga sequestrata