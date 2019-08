Ubriaco fradicio guida a zig zag: fermato, si beve una birra mentre gli agenti lo multano

Viaggiava a zig-zag in autostrada, invadendo più volte la corsia d'emergenza e "saltando" tra la prima e la seconda corsia. Poi, quando è stato fermato, è diventato chiaro il perché di quella guida decisamente spericolata.

Follia lo scorso 13 agosto sull'autostrada A4 Milano-Torino, dove la polizia stradale di Novara ha bloccato un camionista ubriaco, un uomo di trentotto anni di origine romena, che è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 3,61 g/l, quindi oltre sette volte il consentito.

Quando il conducente del mezzo è sceso dall'abitacolo aveva un forte odore di vino, barcollava e non riusciva a stare in piedi. E non è tutto. Perché mentre gli agenti eseguivano i controlli e compilavano il verbale, il 38enne ha continuato a bere birra e ha cercato più volte di andare nel bar dell'area di servizio dove i poliziotti lo avevano "scortato" e fermato.

Il camionista è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dalla legge per i conducenti professionali. Il 38enne rischia una multa da 2mila a 9mila euro e fino a un anno e mezzo di carcere, oltre ovviamente al sequestro del camion e alla revoca della patente.