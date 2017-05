Ex dipendente delle Poste, insospettabile, nasconde quasi 100 kg di hashish in cantina

Fino a poco tempo fa lavorava alle Poste. Ha quarantadue anni, è celibe e vive una vita tranquilla con la madre. Il suo atteggiamento - a detta dei militari che l'hanno arrestato - è quello classico delle persone "per bene". Un "insospettabile" che, anche mentre veniva portato via in manette, ha mantenuto un silenzio composto e rispettoso nei confronti dei carabinieri. Eppure, gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Monforte hanno trovato ben novantanove chilogrammi di hashish nella sua cantina.

A portare i militari nella sua abitazione - spiegano dall'Arma - è stata una segnalazione 'confidenziale'. Così, dopo una brevissima attività di pedinamento, mercoledì pomeriggio, alle quindici, i militari hanno bloccato l'uomo in via Monte San Gabriele, zona viale Monza. Addosso gli trovano un coltellino a serramanico sporco di sostanza stupefacente. E' 'la chiave' d'accesso per la perquisizione domiciliare.

L'uomo è residente in via Iglesias. Nella sua abitazione è tutto in ordine e lui continua a negare tutto ma i carabinieri sono convinti di essere nel posto giusto. Decidono di scendere nelle cantine del condominio per provare a trovare la sua. Individuata, all'interno viene rinvenuta la droga in un trolley e in due scatole di cartone.

Sono sedici pacchi - tutti segnati da una scritta rossa '6 Azi' - per un peso complessivo di novantanove chili. Erano impacchettati in maniera quasi perfetta per evitare che si diffondesse l'odore dello stupefacente nell'aria: vari strati di cellophane e di nastro adesivo. Il valore complessivo, secondo gli investigatori, potrebbe aggirarsi tra le cinquecento e le seicentomila euro. Questo particolare - cioè l'ingente valore - fa ipotizzare ai militari che l'arrestato non sia il vero proprietario dello stupefacente ma soltanto il 'custode'. Le indagini proseguono.