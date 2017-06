Marijuana legale, ecco un altro negozio. Ed è polemica

Aprirà il 15 giugno 2017 "Hemp Embassy", un nuovo negozio specializzato in piante di marijuana, con sede in viale Tibaldi a Milano. A disposizione dei clienti ben cinquanta variazioni genetiche di marijuana divise in "ibrida", "indica" e "sativa". E non solo: disponibili per la clientela anche concimi, luci led, vaporizzatori e altri prodotti a base di canapa indiana.

Non si tratta del primo store di questo genere. In via Crema, presso "Green Hutopia", è possibile acquistare i prodotti di EasyJoint. Immancabili le polemiche. Riccardo De Corato, ex vice sindaco ed esponente di Fratelli d'Italia, ne approfitta per attaccare il sindaco Giuseppe Sala: "La cannabis non è una pianta ornamentale e gli acquirenti la acquisterebbero al solo fine di sostanza stupefacente", afferma De Corato chiedendo a Sala di impedire l'apertura del negozio e invocando l'intervento del questore e del prefetto.

Peccato, però, che si tratti di una operazione totalmente legale. La marijuana verrà infatti venduta con limiti rigidissimi al Thc, che è l'elemento psicotropo presente nella pianta. Non verrà, in particolare, superato il limite di legge dello 0,2%, garantendo totale legalità sia al negozio sia alla compravendita di piante. Lo stesso vale anche, ovviamente, per le piante in vendita in via Crema.