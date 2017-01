All’aeroporto di Malpensa arrivano le “mini camere” in stile hotel per dormire in aeroporto

1 / 3

È atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa ZzzleepandGo, il servizio che permette ai viaggiatori - spiegano i rappresentanti dell’azienda - di dormire “direttamente all’aeroporto” e non in “un Hotel vicino”.

Si tratta di quattro “capsule” - per ora - che sono state posizionate prima dei controlli di sicurezza, in un’area aperta 24 ore su 24, dove di solito le persone trascorrono la notte in attesa di un volo in partenza la mattina successiva.

Zzzleepandgo ha quindi dotato l’aeroporto di quattro “mini camere” da hotel - grandi circa tre metri quadrati, sorta di lounge low cost - utilizzabili tutto il giorno e tutti i giorni dell’anno.

“Dormire in aeroporto - la promessa di Zzzleepandgo - sarà un piacere, non un più un problema”.

COME FUNZIONA E QUANTO COSTA