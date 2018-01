Vittime incidente ferroviario Pioltello: muore la dottoressa Ida Maddalena Milanesi, medico del Besta

Tra le vittime confermate della tragedia ferroviaria di Pioltello c'è anche la dottoressa Ida Maddalena Milanesi, 61 anni. La neuroncologa si trovava, insieme alle altre persone decedute, in una delle carrozze accartocciate a causa del cedimento del binario. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. Era dirigente medico dell'ospedale milanese neurologico Carlo Besta.

Conosciuta e stimatissima, dopo la laurea in Medicina e chiurgia alla Statale di Milano, si era specializzata in radiologia diagnostica, neurologia e radioterapia oncologica. Aveva lavorato in Niguarda Ca' Granda e all'Asl di Bergamo. Era stata borsista in neuro-oncologia per lo studio della timidina chinasi serica nei pazienti affetti da neoplasia gliale maligna.

Tra le funzioni, la dottoressa era responsabile della degenza del pazienti in regime di ricovero del Besta, e partecipava a studi sugli effetti e sulle modificazioni cellulari indotte dall'irradiazione di cellule di gliblastoma con diversi protocolli di irraggiamento.

Aveva inoltre collaborato alla stesura di protocolli di imaging morfologico e funzionale neuroradiologico sia in ambito diagnostico che diagnosi differenziale tra tossicità da Radioterapia recidiva tumorale. Era, inoltre, collaboratrice clinica nel progetto regionale 'Cyberknife' per protocolli avanzati di radioterapia.