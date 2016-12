Natale: migranti tentano di "sfondare" l'hub di Sammartini, arriva la polizia

Una decina di migranti minorenni ha creato tensione all'hub di via Sammartini gestito da Progetto Arca la sera di Natale: il gruppetto era composto da ragazzi ospiti della struttura, allontanati perché si erano messi a litigare tra loro, che hanno poi protestato pretendendo di rientrare.

Nel farlo hanno anche rovesciato alcuni cassonetti dell'immondizia e, sembra, lanciato bottiglie. La polizia è intervenuta insieme ai sanitari del 118 che hanno medicato sul posto due dei protagonisti della vicenda per ferite lievi.

Alla fine il gruppo di giovani migranti è stato smistato in tre diversi centri accoglienza. Secondo Progetto Arca si è trattato di un episodio senza particolari gravità o conseguenze, come ogni tanto ne accadono: un momento di nervosismo che lì per lì provoca qualche problema e nulla più. Ma Alessio Fasano, del Comitato Greco 2.0, protesta: "E' certo che ai residenti è stato arrecato disturbo", scrive in un comunicato in cui parla anche di "atteggiamento lassista" da parte del comune, che "non ha preso ancora nessun provvedimento" per "riportare la situazione entro i confini della normalità".