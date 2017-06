“Migranti, a Milano la situazione è indegna”: ma la Lega Nord usa una foto di due anni fa

Titolo: “Migranti, a Milano la situazione è indegna”. Firme: Luca Lepore, assessore sicurezza urbana del Municipio 2 del comune di Milano, e Alessio Ruggeri, capogruppo della Lega Nord. Foto, allegata al comunicata stampa: “Alba in stazione Centrale”. E l’immagine, effettivamente allegata, di una enorme distesa di corpi e coperte in un atrio dello scalo ferroviario di Milano, trasformato temporaneamente in una sorta di centro d’accoglienza per immigrati.

Peccato, però, che la foto scelta, usata e inviata da Lepore e Ruggeri per rinforzare il messaggio “Migranti, la situazione è indegna” sia uno scatto di due anni fa - esattamente era il 12 giugno del 2015 -, quando Milano si era trovata a fare i conti con l’emergenza “sbarchi spontanei” - in un giorno erano arrivati quasi cinquecento persone - e in stazione erano stati davvero radunati centinaia di profughi.

Lepore e il capogruppo si sono lasciati tradire dal “successo” che la foto ha avuto nelle ultime ore, rilanciata da alcune pagine Facebook e da qualche testata poco attenta, e - per cogliere la palla al balzo - non hanno perso l’occasione per richiamare il sindaco Beppe Sala e la giunta alle loro responsabilità.

Ph: La foto pubblicata su Repubblica il 12 giugno 2015

“Il Sindaco di Milano”, si legge nella nota firmata dai due leghisti, invoca “più umanità e sottolinea che in città la situazione non è drammatica. Andiamo avanti con il modello Milano. Peccato che questo modello non lo vede nessuno. La situazione è indegna di una città che si pone essere a modello. Quando desidera, Signor Sindaco, a disposizione per una passeggiata mattutina in Stazione Centrale - concludono Lepore e Ruggeri - per constatare di persona la realtà”.

Che in Centrale abbondino i problemi - anche collegati alla presenza di immigrati e richiedenti asilo - è innegabile. Che piazza Duca d'Aosta sia spesso teatro di bivacchi anche. Ma è innegabile anche che la foto sia stata scattata due anni fa.

Ph: Il fotoconfronto pubblicato da Majorino

E il primo ad ammetterlo è Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche Sociali del comune di Milano. “Una vera vergogna - le sue parole, proprio per commentare la diffusione nelle ultime ore dell’immagine -. Per fare campagna elettorale a formazioni di destra nell'area metropolitana milanese gira da alcuni giorni una foto della Stazione Centrale di Milano. È un'immagine di alcuni anni fa spacciata per immagine di questi giorni”.

“A tal fine ricordo - aggiunge - che oggi la Stazione si presenta in modo ben differente. Problemi nell'area della Stazione - ammette - ci sono stati e ci sono, ma li affrontiamo sempre grazie al lavoro che facciamo noi, coi volontari”.

“Siamo orgogliosi di aver dato un tetto a 124mila persone - conclude -. Se questo non fosse accaduto le immagini come quelle riportate sarebbero state ben altre. Non tutto va come dovrebbe. Ma non ci troverete mai a fare campagna elettorale sulla pelle di chi fugge da guerre e miseria”.