Cerca di far entrare illegalmente in Italia due minorenni a Malpensa: arrestata donna

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Questa l'accusa di cui dovrà rispondere una donna francese, di origine filippina, sorpresa mentre tentava di fare entrare illegalmente in Italia due minorenni con documenti contraffatti, spacciandoli per propri nipoti.

L'episodio è avvenuto allo scalo aeroportuale di Malpensa dove la donna, insieme a due minorenni filippini di quindici e diciassette anni, era arrivata lo scorso 7 maggio da Hong Kong. Dopo lo scalo italiano la tratta aerea prevedeva l'arrivo con destinazione finale l'Armenia.

Durante il transito a Malpensa però la donna e i due giovani minorenni si sono presentati direttamente al controllo documenti per entrare in Italia. La signora si è presentata come la zia dei due minori e ha riferito agli agenti di polizia di dover accompagnare i nipoti a Parigi dai propri familiari. Grazie agli accertamenti effettuati però gli agenti hanno scoperto che i documenti dei due ragazzi erano stati falsificati e per la donna è scattato l'arresto.

I due minorenni invece sono stati affidati a una comunità.